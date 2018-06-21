Отчисление Калинича из сборной Хорватии: стали известны новые подробности

Теги хорватияникола калинич

Отчисление Калинича из сборной Хорватии: стали известны новые подробности

Появились подробности истории с отстранением от команды нападающего сборной Хорватии Николы Калинича, сообщает Bljesak.

По сведениям издания, футболист мог извиниться перед командой за то, что отказался выйти на замену в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Нигерией (2:0). В этом случае он мог избежать отстранения.

Однако, форвард посчитал, что он прав в данный ситуации и отказался приносить извинения и разозлил тем самым Луку Модрича и Ведрана Чорлуку. В итоге Калинич был изгнан из расположения сборной Хорватии в России.

Не пропустите: Моуринью: "Хорватия даст бой Аргентине". | http://soccernews.ru  

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 2 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов