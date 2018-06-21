Отчисление Калинича из сборной Хорватии: стали известны новые подробности

Появились подробности истории с отстранением от команды нападающего сборной Хорватии Николы Калинича, сообщает Bljesak.

По сведениям издания, футболист мог извиниться перед командой за то, что отказался выйти на замену в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Нигерией (2:0). В этом случае он мог избежать отстранения.

Однако, форвард посчитал, что он прав в данный ситуации и отказался приносить извинения и разозлил тем самым Луку Модрича и Ведрана Чорлуку. В итоге Калинич был изгнан из расположения сборной Хорватии в России.

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