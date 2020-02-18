"Отдам жизнь за клуб". Новичок "Реала" ярко высказался о своем переходе

Бразильский полузащитник Рейньер прокомментировал свой переход в мадридский "Реал".

"Сегодня мой самый счастливый день. Мечта детства исполнилась. Я всегда хотел стать частью истории "Реала". Я был очень счастлив, когда мой отец сообщил мне об интересе клуба. Это были невероятные эмоции, я расплакался, а мой сосед по комнате был счастлив за меня. "Реал" является самым большим клубом в мире", - приводит слова Рейньера AS.

Напомним, что 18-летний бразилец обошелся королевскому клубу в 30 миллионов евро. Футболист подписал контракт до лета 2026 года.

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