Отец Агуэро оценил возможность перехода своего сына в "Барселону"

Теги манчестер ситисерхио агуэробарселона

Отец Агуэро оценил возможность перехода своего сына в "Барселону"Отец форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оценил возможность перехода своего сына в каталонскую "Барселону".

"Может ли мой сын присоединиться к Месси в "Барселоне"? В следующем году многие игроки будут менять клубы", - приводит слова Агуэро-старшего Express.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 30-мячей мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Агуэро может вернуться в строй раньше, чем ожидалось. | soccernews.ru

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