Отец Агуэро высказался об отношениях сына с Гвардиолой
Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен
Леонель дель Кастильо, отец форварда сборной Аргентины и "Барселоны" Серхио Агуэро, ранее выступавшего за "Манчестер Сити", прокомментировал отношения Пепа Гвардиолы к Куну.
– Вы верите слезам Гвардиолы?
– Я не верю ему. Пеп никогда не хотел, чтобы Агуэро был там, ведь он хочет быть главной звездой в каждой своей команде. Гвардиола никогда не относился хорошо ни к Серхио, ни ко мне, ни к его братьям.
Гвардиола – отличный тренер, но с самого начала он меняет футболистов, при нем меняется атмосфера. Вы никогда не знаете, являетесь ли игроком стартового состава. Он называл Серхио незаменимым, но не ставил его в состав, – сказал Дель Кастильо в интервью Radio La Red.
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|Команда
|М
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18