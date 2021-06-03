Отец Агуэро высказался об отношениях сына с Гвардиолой

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Отец Агуэро высказался об отношениях сына с ГвардиолойФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Леонель дель Кастильо, отец форварда сборной Аргентины и "Барселоны" Серхио Агуэро, ранее выступавшего за "Манчестер Сити", прокомментировал отношения Пепа Гвардиолы к Куну.

– Вы верите слезам Гвардиолы?

– Я не верю ему. Пеп никогда не хотел, чтобы Агуэро был там, ведь он хочет быть главной звездой в каждой своей команде. Гвардиола никогда не относился хорошо ни к Серхио, ни ко мне, ни к его братьям.

Гвардиола – отличный тренер, но с самого начала он меняет футболистов, при нем меняется атмосфера. Вы никогда не знаете, являетесь ли игроком стартового состава. Он называл Серхио незаменимым, но не ставил его в состав, – сказал Дель Кастильо в интервью Radio La Red.

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