Отец Алабы отреагировал на информацию о предстоящем переходе игрока в "Реал"

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Отец Алабы отреагировал на информацию о предстоящем переходе игрока в "Реал"

Джордж Алаба, отец австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы, опроверг информацию, что его сын подписал контракт с мадридским "Реалом".

"Давид еще не принял решение, он не подписывал контракт с "Реалом". Есть и другие клубы, которым он интересен", - приводит слова Алабы-старшего Sport1.de.

Ранее сообщалось, что 28-летний Алаба согласовал с "Реалом" условия четырехлетнего контракта с зарплатой 11 миллионов евро в год. Переход должен состояться в летнее трансферное окно.

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