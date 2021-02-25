Отец Алиссона утонул в озере

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Отец Алиссона утонул в озере

В Бразилии недалеко от города Ринкау-ду-Инферну погиб отец голкипера "Ливерпуля" Алиссона.

По информации ESPN, 57-летний Жозе Беккер утонул в озере, которое находится возле его загородного дома.

O Globo уточняет, что мужчина исчез под водой после того, как нырнул с дамбы.

В текущем сезоне Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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