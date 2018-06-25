Отец Азара провел переговоры с "Реалом"

Полузащитник "Челси" Эден Азар планирует играть за мадридский "Реал".

Отец футболиста Тьерри Азар побывал на встрече с представителями "сливочных", на которой предложил приобрести сына.

По данным источника, встреча прошла несколько дней до финального матча Лиги Чемпионов.

Контракт Азара с "Челси" истекает через два года.

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