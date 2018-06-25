Отец Азара провел переговоры с "Реалом"

Теги реал мадридчелсиэден азар

Отец Азара провел переговоры с "Реалом"Полузащитник "Челси" Эден Азар планирует играть за мадридский "Реал".

Отец футболиста Тьерри Азар побывал на встрече с представителями "сливочных", на которой предложил приобрести сына.

По данным источника, встреча прошла несколько дней до финального матча Лиги Чемпионов.

Контракт Азара с "Челси" истекает через два года.

Читайте:  "Челси" готов выплатить сумму отступных за ключевого защитника "Ромы"  | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов