Отец Бохинена рассказал о проблемах с адаптацией сына в ЦСКА

Фото инстаграм Эмиля Бохинена

Ларс Бохинен, отец полузащитника московского ЦСКА Эмиля Бохинена, признался, что его сын испытывает бытовые трудности в России.

"Всем необходимо время, чтобы привыкнуть к новой культуре. Сначала Эмилю было проще в ЦСКА из-за присутствия в команде скандинавов. Ещё он дружил с Николой Влашичем, но он уже ушёл. Сейчас Эмиль неплохо общается только с Чидерой Эджуке.

Сын чувствует себя одиноко. Сложно жить в другой стране в 22-летнем возрасте. Возможно, прилечу в Москву во время паузы на матчи сборных. Навещу Эмиля впервые за долгое время. Давно не видел сына", - цитирует Бохинена-старшего Dagbladet.

ЦСКА купил норвежца в феврале этого года за 1,5 миллиона евро. С тех пор хавбек сыграл 10 матчей и сделал 1 ассист.

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