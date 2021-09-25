Отец Бохинена рассказал о проблемах с адаптацией сына в ЦСКА
Ларс Бохинен, отец полузащитника московского ЦСКА Эмиля Бохинена, признался, что его сын испытывает бытовые трудности в России.
"Всем необходимо время, чтобы привыкнуть к новой культуре. Сначала Эмилю было проще в ЦСКА из-за присутствия в команде скандинавов. Ещё он дружил с Николой Влашичем, но он уже ушёл. Сейчас Эмиль неплохо общается только с Чидерой Эджуке.
Сын чувствует себя одиноко. Сложно жить в другой стране в 22-летнем возрасте. Возможно, прилечу в Москву во время паузы на матчи сборных. Навещу Эмиля впервые за долгое время. Давно не видел сына", - цитирует Бохинена-старшего Dagbladet.
ЦСКА купил норвежца в феврале этого года за 1,5 миллиона евро. С тех пор хавбек сыграл 10 матчей и сделал 1 ассист.
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