Отец братьев Азаров стал их агентом
У форварда "Челси" Эдена Азара теперь новый агент, пишет Mundo Deportivo.
По данным источника, теперь представителем футболиста и его брата - Торгана, который играет за мёнхенгладбахскую "Боруссию" будет их отец Тьерри Азар.
Он получил лицензию и теперь официально может участвовать в переговорах с клубами, представляя своих сыновей.
Ранее сообщалось, что бельгийский футболист этим летом может перейти в "Реал". Его контракт с "Челси" действует до 2020 года.
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"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16