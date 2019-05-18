Отец братьев Азаров стал их агентом

У форварда "Челси" Эдена Азара теперь новый агент, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, теперь представителем футболиста и его брата - Торгана, который играет за мёнхенгладбахскую "Боруссию" будет их отец Тьерри Азар.

Он получил лицензию и теперь официально может участвовать в переговорах с клубами, представляя своих сыновей.

Ранее сообщалось, что бельгийский футболист этим летом может перейти в "Реал". Его контракт с "Челси" действует до 2020 года.

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