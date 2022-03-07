Отец Черышева допустил переход сына в клуб РПЛ
Фото инстаграм Дениса Черышева
Вингер "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
"Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдёт", - сказал отец игрока Дмитрий Черышев.
Летом фланговый нападающий, вероятно, станет свободным агентом.
Денис Черышев с 1996 года живёт в Испанию и всю карьеру провёл в клубах Ла Лиги.
В текущем сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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