Отец Черышева: "Если Денис получит игровое время, то станет лучшим в составе сборной России"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о своем сыне Денисе Черышеве.

"Если Денис получит игровое время, то станет лучшим в составе сборной России. Он хочет доказать, что достоин играть за сборную. Всегда просит мяч, не разбрасывается моментами, всегда готов забивать" - цитируют Черышева-старшего российские СМИ.

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