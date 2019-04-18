Отец Черышева не исключает возвращения Дениса в "Реал"
Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, поделился мнением об игре сына.
"Денис чувствует себя уверенно в каждой игре. Его вклад в результаты команды значительно вырос. Он пытается брать инициативу, стал больше отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Я на 90 процентов доволен его работой. Это все благодаря мундиалю. Любой футболист обретет крылья после стольких забитых мячей на величайшем турнире.
"Реал" часто отправлял Дениса в аренду, поэтому ему сложно было конкурировать и у него практически не было шансов проявить себя. Но клуб не хотел продавать его. Он покинул "Реал", когда ситуация была непростой. Вернется ли он в "Реал"? У нас в России говорят так: "Никогда не говори никогда", - приводит слова Черышева-старшего Goal.com.
Напомним, что Черышев выступает за "Валенсию" на правах аренды, а его права принадлежат "Вильярреалу". В этом сезоне на счету Дениса четыре забитых мяча и 5 ассистов в 40 играх.
В структуре "Реала" футболист находился с 2002 по 2016 год.
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|32
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|Реал Мадрид
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|Севилья
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|Валенсия
|32
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|7
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|8
|Алавес
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|Бетис
|32
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|10
|Реал Сосьедад
|32
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|Леганес
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|41
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|Эспаньол
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|Эйбар
|32
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|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
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|16
|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|Райо Вальекано
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