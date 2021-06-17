Отец Черышева неоднозначно прокомментировал матч России против Финляндии

Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, подвел итоги матча национальной команды против Финляндии (1:0) на Евро-2020.

"Я очень рад, что сборная России наконец-то победила, давно не выигрывала на чемпионатах Европы. Это, в первую очередь, одна из важных побед для нас. У нас появляется шанс выйти из группы, это очень хорошо.

Денис немножко расстроился, хотел выйти на поле и помочь команде. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас не надо переходить на личности, главное – победы нашей сборной.

Я Дениса только поддержал, сказал, что нужно удержать все эмоции и готовиться к следующему матчу. У нас был разговор с сыном еще перед чемпионатом мира, он сказал замечательную вещь: "Пап, выйду на поле, пускай будет пять минут, четыре или три, но я отдамся полностью". Этот настрой сидит в нем", – сказал Дмитрий Черышев.

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