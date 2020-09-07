Отец Черышева опроверг информацию о том, что сын покинет "Валенсию"

Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий сообщил прессе, что его сын не собирается покидать испанский клуб.

"Оставьте в покое эту испанскую прессу, не штудируйте ее и не обращайте внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо", - сказал Черышев-старший.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" хочет продать футболиста, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

В прошлом сезоне Черышев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче за "Валенсию".

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