Отец Черышева отреагировал на слухи о возможном уходе Дениса из "Валенсии"

Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, не подтвердил информацию, что его сын летом может сменить команду.

Ранее газета Superdeporte опубликовала материал, в котором утверждалось, что "летучие мыши" готовы рассмотреть предложения о трансфере 29-летнего россиянина.

"Я впервые от вас это слышу. Не знаю, где вы такую информацию находите", - цитирует Черышева-старшего "Р-Спорт".

В текущем сезоне Денис Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 4,8 миллиона евро.

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