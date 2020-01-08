Отец Черышева прокомментировал информацию об интересе к сыну из Китая

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал информацию о том, что футболистом интересуется один из китайских клубов.

"Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался, слышу об этом в первый раз. Может, просто разговоры, слухи, их сейчас достаточно, как по отношению к Денису, так и по отношению к другим футболистам", – приводят слова Черышева-старшего российские СМИ.

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев провел за "Валенсию" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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