Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе Дениса в "Зенит" или "Локомотив"

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, опроверг информацию о том, что его сын может перейти в "Зенит" или "Локомотив".

"Что касается "Локомотива" и "Зенита", мы первый раз об этом слышим. Даже новостей не читали. Разговоров не идет, никто об этом не говорил", — приводит слова Черышева-старшего "Рейтинг Букмекеров".

В этом сезоне 29-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 4,8 миллиона евро.

Не пропустите: Дмитрий Черышев рассказал, как сын поддерживает форму во время карантина. | http://soccernews.ru