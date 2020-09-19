Отец Черышева прокомментировал слухи о возможном уходе сына из "Валенсии"

Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал его будущее.

"Это правда, Коклен и Парехо ушли за маленькие деньги. Плюс Родриго и Ферран Торрес ушли в топ-клубы за хорошую цену. Остальных игроков клуб продавать не планирует, это только слухи. Говорили, что Дениса тоже могут продать. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших игроков клубы продают, чтобы заработать денег. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе.

С "Краснодаром" были переговоры, однако дали паузу. Денис сказал, что сначала поговорит с главным тренером. После разговора Денис принял решение остаться в "Валенсии", - приводит слова Черышева-старшего "Матч ТВ",

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