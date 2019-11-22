Отец Черышева рассказал, как сын отказал "Зениту"

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Отец Черышева рассказал, как сын отказал "Зениту"

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, заявил, что у его сына были предложения от российских клубов, но он решил остаться в Европе.

"Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в "Реале". Но его желание играть мне понятно. Первая аренда в "Севилью" не очень удалась - зато в "Вильярреале" всё сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения "Реал" продлил с ним контракт на четыре года, но потом всё же уступил уговорам "Вильярреала" и продал его.

Что советовал Денису, обсуждая слухи о "Зените" и "Спартаке"? Были и предложения, и разговоры о "Зените", на что Денис сказал: "Пап, я хочу играть в сильном чемпионате". Приказать ему - не ходи или ходи - я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть", - сказал Черышев-старший.

Не пропустите: Дмитрий Черышев поделился мыслями о результативности сына в сборной России. | http://soccernews.ru
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