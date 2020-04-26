Отец Черышева рассказал, когда "Валенсия" может вернуться к тренировкам

Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий рассказал, когда сын приступит к тренировкам в испанском клубе.

"С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде. Я слышал, что мадридский "Реал" уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что "Валенсия" и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции", - передает слова Дмитрия ТАСС.

Розыгрыш Ла Лиги приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. По последним данным в мире Covid-19 заражены почти 3 миллиона человек.

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