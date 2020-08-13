Отец Черышева рассказал о будущем сына в "Валенсии"
Отец форварда "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий рассказал, что сын останется в испанском клубе.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в РПЛ.
"Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. Увидим в ближайшем будущем его в цветах футбольного клуба "Валенсия", - цитирует Дмитрия "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Черышев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче.
А еще: СМИ: Черышев отклонил предложение клуба из Москвы| http://soccernews.ru
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