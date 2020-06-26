Отец Черышева рассказал о несостоявшемся переходе Дениса в "Краснодар"

Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, заявил, что летом 2018 года его сын мог оказаться в "Краснодаре".

"После ЧМ-2018 разговоры были. Звонили из "Краснодара". Его действительно могли пригласить в команду. Потом приезжали люди, которые разговаривали непосредственно с Денисом, но до конкретных переговоров не дошло", - сказал Черышев-старший.

Напомним, что 29-летний россиянин всю карьеру проводит в Испании. До "Валенсии" он выступал за "Вильярреал", "Реал" и "Севилью".

На ЧМ-2018 Денис Черышев забил 4 гола в 5 матчах. Больше отличился только англичанин Харри Кейн.

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