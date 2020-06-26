Отец Черышева рассказал о несостоявшемся переходе Дениса в "Краснодар"
Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, заявил, что летом 2018 года его сын мог оказаться в "Краснодаре".
"После ЧМ-2018 разговоры были. Звонили из "Краснодара". Его действительно могли пригласить в команду. Потом приезжали люди, которые разговаривали непосредственно с Денисом, но до конкретных переговоров не дошло", - сказал Черышев-старший.
Напомним, что 29-летний россиянин всю карьеру проводит в Испании. До "Валенсии" он выступал за "Вильярреал", "Реал" и "Севилью".
На ЧМ-2018 Денис Черышев забил 4 гола в 5 матчах. Больше отличился только англичанин Харри Кейн.
Не пропустите: "Валенсия" Черышева проиграла "Эйбару" в матче Примеры. | http://soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
|31
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|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
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|20
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