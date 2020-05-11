Отец Черышева рассказал о состоянии игрока после возобновления тренировок

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщил, что футболист хорошо чувствует себя после возобновления тренировок.

"Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты. Все нормально. Все ли хорошо у Дениса со здоровьем? А почему должно быть плохо?" - приводит слова Дмитрия ТАСС.

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев провел за "Валенсию" 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2022 года.

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