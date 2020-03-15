Отец Черышева рассказал о состоянии здоровья игрока

Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, заявил, что у сына нет коронавируса.

"С Денисом все отлично. Он не заражен. Сейчас клуб на карантине. Каждый игрок занимается индивидуально. Будем ждать дальнейших известий.

Полетит ли он в сборную России? Сомневаюсь, что сбор и контрольные игры против Молдовы и Швеции состоятся. Вы же видите происходящее", - заявил Черышев.

Напомним, что ранее "Валенсия" объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе.

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