Отец Черышева рассказал о сроках возвращения футболиста в строй

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, что его сын близок к восстановлению после травмы.

"У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Дискомфорт в ноге ушел, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение", - приводит слова Черышева-старшего "Спорт-экспресс".

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" 14 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2022 года.

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