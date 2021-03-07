Отец Черышева рассказал о сроках возвращения футболиста в строй

Теги валенсияденис черышевтравмыдмитрий черышев

Отец Черышева рассказал о сроках возвращения футболиста в строй

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, что его сын близок к восстановлению после травмы.

"У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Дискомфорт в ноге ушел, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение", - приводит слова Черышева-старшего "Спорт-экспресс".

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" 14 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Валенсия" без Черышева вырвала волевую победу у "Вильярреала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома

"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов