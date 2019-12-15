Отец Черышева рассказал, почему хавбек не сыграет с "Реалом"

Теги валенсияреал мадридденис черышев

Отец Черышева рассказал, почему хавбек не сыграет с "Реалом"

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, почему его сын пропустит матч 17-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

"Денис готовится после травмы, набирает обороты. Нужно набрать определенные физические кондиции, тогда тренеры решат, выпускать ли его в матче. Он только неделю тренировался с командой. Это маленький срок, чтобы набрать физические кондиции. Все-таки игра с «Реалом» — та, где надо выкладываться на 120 процентов. Все нормально, он уже тренируется. Единственное — поберегли. В команде принимают решение, и я не знаю, что о чем думают доктора и тренер. Не могу говорить 100-процентно", - приводит слова Черышева "Рейтинг Букмекеров".

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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