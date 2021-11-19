Отец Черышева высказался о будущем Дениса в "Валенсии"

Фото инстаграм Дениса Черышева

Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, дал комментарий по поводу будущего своего сына в испанском клубе.

Контракт 30-летнего россиянина с "летучими мышами" истекает в июне 2022 года и, по данным СМИ, продлеваться не будет.

"Никто ни с кем ещё не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю. "Валенсия" сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, всё начнётся ближе к концу сезона.

Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице. Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы. Сейчас всё будет зависеть только от игроков", - сказал Черышев-старший.

Денис за последние два месяца провёл на поле только 15 минут в концовке игры с "Барселоной" (1:3) 17 октября, пропустив остальные матчи из-за травмы колена.

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