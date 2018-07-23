Отец Черышева высказался о возможном переходе хавбека в "Барселону"



Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что "Барселона" хочет купить его сына полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева.

"Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило – не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу. Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока – любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался", - приводят слова Дмитрия российские СМИ.

Ранее сообщалось, что на покупке 27-летнего Черышева настаивает главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

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