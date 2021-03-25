Отец Черышева заявил, что Денис готов сыграть в следующем туре Ла Лиги

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Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, поделился новостями о состоянии сына.

"Он в порядке, проводит полноценные тренировки с командой, так что без проблем. Пока в Ла Лиге перерыв на сборные, он попробует набрать форму. Для этого Денис дополнительно тренируется и в индивидуальном режиме, чтобы быстрее войти в игровой ритм. Не думаю, что возникнут проблемы, ждем, что он сможет сыграть с "Кадисом". Все будет зависеть от решения тренера. В последнем туре команда победила, хорошо сыграли. Придется доказать свою состоятельность для попадания в основу", — передает слова Черышева "СЭ".