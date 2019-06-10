Отец Дзагоева: "Про переезд в Мексику Алан ничего не говорил"

Отец хавбека ЦСКА Алана Дзагоева Тарел рассказал, что думает об информации о том, что его сын может перейти в "Тигрес". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, контракт Дзагоева с ЦСКА заканчивается этим летом. Футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

На данный момент полузащитник восстанавливается после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

В минувшем сезоне футболист выступал в 7 матчах РПЛ.

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