Отец Дзагоева рассказал, почему Алан не перешел в "Тоттенхэм"

Елибар Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал, что его сын мог перейти в "Тоттенхэм".

"Ваш сын - самый талантливый осетинский футболист за последние 10 лет. Все думали, что он уедет в Европу. Почему не получилось? Вы его отговаривали от "Тоттенхэма"?

Было такое. Боялся, что не заиграет как не заиграли многие российские футболисты.

Сын играл за Академию Коноплева в финале турнира против "Локомотива", он стал лучшим бомбардиров и лучшим футболистом. Ну а на турнире были агенты. Наверное, доложили в "Спартак". Но его перехватил ЦСКА", - рассказал Дзагоев-старший в интервью Youtube-каналу "КраСава".

29-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. Всего за московский клуб он провел 342 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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