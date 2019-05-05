Отец Дзюба громко раскритиковал Карпина
Сергей Дзюба, отец форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, рассказал о взаимоотношениях своего сына с бывшим главным тренером "Спартака" Валерием Карпиным.
"Артем столько раз выручал Карпина, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов", - приводят слова отца футболиста российские СМИ.
Напомним, что 30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За московский клуб он выступал с 2006 по 2015 годы. Всего за "красно-белых" он провел 158 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 23 результативные передачи. В составе "Спартака" форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.
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|Краснодар
|26
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|26
|44
|5
|Спартак Москва
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|Оренбург
|27
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|Ахмат
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|Рубин
|27
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|11
|Урал
|27
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|12
|Динамо Москва
|26
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|13
|Крылья Советов
|26
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