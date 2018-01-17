Отец Дзюбы: "Артем останется в "Зените"

Отец нападающего "Зенита" Артема Дзюбы Сергей считает, что его сын не покинет петербургский клуб этой зимой.

"Артем до Чемпионата Мира должен играть за "Зенит". Мы – законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Как к нему прислушаются, и результаты действий мы увидим в это трансферное окно.

Малафеев заявил, что у Артема проблемы со здоровьем? Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства "Зенита". Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли. Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет", - приводят слова Сергея Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не рассчитывает на 29-летнего Дзюбу и не взял его на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

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