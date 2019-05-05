Отец Дзюбы - о чемпионстве сына: "Он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь"

Отец хавбека "Зенита" Артёма Дзюбы Сергей прокомментировал чемпионство "Зенита". Об этом сообщает "Чемпионат".

Сегодня, 4 мая, 30-летний футболист выиграл первый титул в РПЛ.

"Довлело ли над Артёмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь. Тёма ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным - как говорит Артём - зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу", - сказал Сергей.

Дзюба перешел в петербургский клуб из "Спартака" летом 2018 года.

В "Зенит" игрок перешел из "Спартака" летом 2018 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 7 ассистами.

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