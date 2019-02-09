Отец Еременко назвал главные качества сына

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Отец Еременко назвал главные качества сына

Отец игрока "Ростова" Алексей Ерёменко прокомментировал решение Романа Ерёменко перейти в стан ростовчан. Спортсмен также назвал качества, которыми обладает Роман.

"Рома самостоятельно выбрал команду. Он уже взрослый парень, семьянин. Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор. "Ростов" импонирует организованностью, дисциплиной. Тот случай, когда команда берёт своё за счёт порядка. 

Смотрел игру Кубка Матч Премьер, в которой участвовал сын. В этот промежуток времени увидел прежнего Рому. Его главные качества - видение поля, передачи, а также способность выходить из-под прессинга благодаря приёмам, которые он изучил ещё в раннем детстве. Ну и конечно же удар. Хороший удар - это у нас семейное", - сказал Алексея Ерёменко.

Напомним, Еременко перешел в "Ростов" в зимнее трансферное окно. Контракт рассчитан на 2,5 года.

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