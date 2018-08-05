Отец Еременко прокомментировал слухи о возможном переходе сына в "Спартак"

Отец финского полузащитника Романа Еременко Алексей прокомментировал слухи о возможном переходе сына в московский "Спартак".

"Спартак"? Пусть пишут, комментировать здесь нечего. Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

После 6-го августа сыну можно будет тренироваться официально. Тренировки с командой - это совсем другое, а через два месяца он сможет уже играть в футбол. Давайте подождем, а пока комментировать разные новости нет смысла", - цитирует Алексея Еременко Р-Спорт.

Напомним, Червиченко считает, что Еременко может заиграть в "Спартаке". | soccernews.ru