Отец Еременко рассказал, как чувствует себя футболист
Отец полузащитника "Ростова" Романа Еременко рассказал, как чувствует себя футболист.
Ранее сообщалось, что хавбек тяжелее всего перенес последствия коронавирусного заражения. Пять футболистов, которые также были заражены Covid-19, уже полностью здоровы.
"Сейчас он идет на поправку, все идет по плану. Думаю, в следующем сезоне он будет готов сыграть", - цитирует Еременко-старшего ТАСС.
В текущем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.
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