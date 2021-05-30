Отец Еременко рассказал о будущем футболиста

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Алексей Еременко-старший, отец финского полузащитника Романа Еременко, рассказал, что его сын планирует в ближайшее время определиться с новым клубом.

"Роман поддерживает форму. Он вместе с семьей живет в Хельсинки, а мы с женой и с мамой живем в Пиетарсаари, это 480 км на север от Хельсинки. Он не собирается завершать карьеру, об этом нет разговора. Летом мы его увидим где-нибудь, но, думаю, не в России", — приводит слова Еременко-старшего РИА Новости.

34-летний Роман Еременко в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Яро", "Удинезе", "Сиену", киевское "Динамо", "Рубин", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". За сборную Финляндии сыграл 73 матча и забил пять голов.

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