Отец Еременко: "Роман и ЦСКА? Это меня не интересует"

Отец ,бывшего полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко Алексей прокомментировал решение CAS, которое было вынесено по делу его сына.

"Все по-старому, как говорили изначально - Рома будет отбывать дисквалификацию, после чего вернется. Осталось еще чуть больше года. Ничего не изменилось. Про будущее Романа в ЦСКА сказать ничего не могу - не ко мне вопрос. Это меня не интересует. Остается отбыть дисквалификацию, а дальше будет видно. Больше никакой информации у меня нет", - цитирует Еременко-старшего чемпионат.com.

Напомним, Алдонин сделал прогноз на матч ЦСКА - "Локомотив". | soccernews.ru