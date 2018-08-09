Отец Еременко сделал заявлении о договоренности игрока с ЦСКА



Отец финского полузащитника Романа Еременко Алексей опроверг информацию о том, что у его сына была договоренность о возвращении в ЦСКА после завершения срока дисквалификации.

"Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то, что пишут и говорят, у Романа не было.

Никто не знает, как Рома жил эти два года и как это он все пережил - у него семья, трое детей. Сейчас впереди новая страница, и все, что он прожил, все прошло.

Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает", - приводят слова Алексея Еременко российские СМИ.

Напомним, что в ближайшее время 31-летний Еременко перейдет в "Спартак".

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