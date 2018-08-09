Отец Еременко сделал заявлении о договоренности игрока с ЦСКА

1 Теги цска москвароман еременко

Отец Еременко сделал заявлении о договоренности игрока с ЦСКА
Отец финского полузащитника Романа Еременко Алексей опроверг информацию о том, что у его сына была договоренность о возвращении в ЦСКА после завершения срока дисквалификации.

"Никаких договоренностей с ЦСКА, несмотря на то, что пишут и говорят, у Романа не было.

Никто не знает, как Рома жил эти два года и как это он все пережил - у него семья, трое детей. Сейчас впереди новая страница, и все, что он прожил, все прошло.

Никто за это время не платил ему никаких зарплат. Контракт с ЦСКА закончился, он стал свободным агентом, никакого предательства с его стороны не было. Да, был инцидент, за который его никто не оправдывает, но он свой срок отбыл сполна. Сколько он потерял в деньгах, никто не знает", - приводят слова Алексея Еременко российские СМИ. 

Напомним, что в ближайшее время 31-летний Еременко перейдет в "Спартак".

Не пропустите: ЦСКА ждет ответа от Вернблума. | http://soccernews.ru

Комментарии
Tager

Никто не знает сколько Рома дорожек вынюхал в ЦСКА ... ! Неужели Федуну на репутацию наплевать ?

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов