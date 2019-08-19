Отец Федуна: "Будет тяжелая игра. Выиграет тот, кто сильнее"

Отец владельца "Спартака" Леонида Федуна Арнольд рассказал, что думает о предстоящем дерби с ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

"Будет тяжелая игра. Выиграет тот, кто сильнее", - сказал Арнольд.

Ранее стало известно, кто в старте на матч "Спартак" - ЦСКА.

Встреча состоится сегодня, 19 августа, на "Открытие Арена". Начало - в 20:00 (мск).

ЦСКА с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ после шести туров. У "Спартака" 8 баллов и 8 позиция в таблице.

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