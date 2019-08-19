Отец Федуна: "Будет тяжелая игра. Выиграет тот, кто сильнее"
Отец владельца "Спартака" Леонида Федуна Арнольд рассказал, что думает о предстоящем дерби с ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.
"Будет тяжелая игра. Выиграет тот, кто сильнее", - сказал Арнольд.
Ранее стало известно, кто в старте на матч "Спартак" - ЦСКА.
Встреча состоится сегодня, 19 августа, на "Открытие Арена". Начало - в 20:00 (мск).
ЦСКА с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ после шести туров. У "Спартака" 8 баллов и 8 позиция в таблице.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|6
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|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2