Отец Фекира сделал заявление по будущему своего сына

Мохаммед Фекир, отец полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, опроверг слухи о том, что его сын собирается перейти в "Ливерпуль".

"Это неправда. Я был удивлён, когда услышал о каких-то договорённостях между клубами. Могу назвать эту информацию ложной. У нас с сыном близкие отношения, он бы точно сказал мне о готовящейся сделке" - цитирует Фекира-старшего Liverpool Echo.

Напомним, что помимо "Ливерпуля" на лидера "Лиона" претендуют "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико". | http://soccernews.ru