Отец Фелиша рассказал, когда решится вопрос с "Атлетико"

Отец хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша Карлос Сикейра сказал, что вопрос с "Атлетико" решится в ближайшие недели. Об этом пишет Football Espana.

"Сын уже общался с Симеоне. Я пока не знаю, что они сказали друг другу.

В ближайшие недели все будет решено. Пока мы находимся в отпуске, как минимум до выходных. "Атлетико" - прекрасных клуб.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта. Клуб готов заплатить за трансфер 126 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 8 ассистов в 42 играх.

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