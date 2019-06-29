Отец Фелиша рассказал, когда решится вопрос с "Атлетико"

Теги атлетико мадриджоау фелиштрансферы

Отец Фелиша рассказал, когда решится вопрос с "Атлетико"

Отец хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша Карлос Сикейра сказал, что вопрос с "Атлетико" решится в ближайшие недели. Об этом пишет Football Espana.

"Сын уже общался с Симеоне. Я пока не знаю, что они сказали друг другу.

В ближайшие недели все будет решено. Пока мы находимся в отпуске, как минимум до выходных. "Атлетико" - прекрасных клуб.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта. Клуб готов заплатить за трансфер 126 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 8 ассистов в 42 играх.

Читайте также: Трансфер Фелиша в "Атлетико"? Очень хороший вариант, однако многое будет зависеть от Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов