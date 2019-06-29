Отец Фелиша рассказал, когда решится вопрос с "Атлетико"
Отец хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша Карлос Сикейра сказал, что вопрос с "Атлетико" решится в ближайшие недели. Об этом пишет Football Espana.
"Сын уже общался с Симеоне. Я пока не знаю, что они сказали друг другу.
В ближайшие недели все будет решено. Пока мы находимся в отпуске, как минимум до выходных. "Атлетико" - прекрасных клуб.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта. Клуб готов заплатить за трансфер 126 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 8 ассистов в 42 играх.
Читайте также: Трансфер Фелиша в "Атлетико"? Очень хороший вариант, однако многое будет зависеть от Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: игрок "Тоттенхэма" Эриксен ищет дом в Мадриде
-
Голкипер "Оренбурга" Фролов перешел в "Сочи"
-
Сульшер обратился к руководству "МЮ" с просьбой купить Ракитича
-
"Витесс" Слуцкого подписал игрока "Виктории Пльзень"
-
Отец Фелиша рассказал, когда решится вопрос с "Атлетико"
-
2
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки
-
Фалькао может перейти в "Интер Майами"
-
Венгер может стать главным тренером Ниццы
-
Официально: Хуммельс вернулся в "Боруссию"
-
1
В "Барселоне" сообщают, что возможное возвращение Неймара в команду не повлияет на трансфер Гризманна
-
1
Месси впервые за 14 лет спел гимн сборной Аргентины
-
1
Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"
-
Стало известно, кого "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести этим летом
-
Сборная Марокко минимально обыграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
-
Дани Алвес может продолжить карьеру в АПЛ
-
Месси, Агуэро и Паредес - в старте на матч Венесуэлы с Аргентиной
-
Кудряшов - о Евро-2020: "Сборная России минимум до полуфинала может дойти"
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
"Краснодар" не смог договориться о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н’Жи
-
Гомес продлил контракт с "Уотфордом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32