Отец форварда "Ювентуса": "Его дом - это "Интер"

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Отец форварда "Ювентуса": "Его дом - это "Интер"
Отец нападающего "Ювентуса" Мойсе Кина заявил, что его сын является фанатом "Интера".

"Много лет назад мы шли по рынку и я попросил его выбрать себе футболку. Мойсе сразу же схватил майку Обафеми Мартинса из "Интера". Это его дом. Он является истинным фанатом команды. Конечно, он хотел бы играть за "Интер". Если ему предложат там больше, чем он зарабатывает сейчас, то Мойсе перейдет в "Интер", - приводит слова отца форварда Passioneinter.

19-летний Кин является воспитанником "Ювентуса". В прошлом сезоне он провел за туринский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Также форвард был вызван в сборную Италии, за которую сыграл три матча и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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