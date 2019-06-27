Отец форварда "Ювентуса": "Его дом - это "Интер"
Отец нападающего "Ювентуса" Мойсе Кина заявил, что его сын является фанатом "Интера".
"Много лет назад мы шли по рынку и я попросил его выбрать себе футболку. Мойсе сразу же схватил майку Обафеми Мартинса из "Интера". Это его дом. Он является истинным фанатом команды. Конечно, он хотел бы играть за "Интер". Если ему предложат там больше, чем он зарабатывает сейчас, то Мойсе перейдет в "Интер", - приводит слова отца форварда Passioneinter.
19-летний Кин является воспитанником "Ювентуса". В прошлом сезоне он провел за туринский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Также форвард был вызван в сборную Италии, за которую сыграл три матча и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17