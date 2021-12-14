Отец Френки де Йонга высказался о будущем сына в "Барселоне"

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Отец Френки де Йонга высказался о будущем сына в "Барселоне"

Фото твиттер Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг вряд ли покинет каталонский клуб в ближайшее время.

Будущее голландского футболиста в "блаугране" прокомментировал его отец Йон де Йонг.

"Бавария" или "Манчестер Юнайтед"? Я знаю, что "Барсе" нужны деньги, и хорошее предложение может убедить их, но не думаю, что уход Френки возможен. Впрочем, за ним охотятся пять лучших клубов Европы", - цитирует де Йонга-старшего твиттер журналиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Барсу" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока - 90 миллионов евро.

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