Отец Френки де Йонга высказался о будущем сына в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг вряд ли покинет каталонский клуб в ближайшее время.
Будущее голландского футболиста в "блаугране" прокомментировал его отец Йон де Йонг.
"Бавария" или "Манчестер Юнайтед"? Я знаю, что "Барсе" нужны деньги, и хорошее предложение может убедить их, но не думаю, что уход Френки возможен. Впрочем, за ним охотятся пять лучших клубов Европы", - цитирует де Йонга-старшего твиттер журналиста Фабрицио Романо.
В текущем сезоне де Йонг сыграл за "Барсу" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 2026 года. Рыночная стоимость игрока - 90 миллионов евро.
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|Севилья
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|20
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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