Отец Глушенкова прокомментировал слухи об интересе "Зенита"

Александр Глушенков, отец полузащитника "Крыльев Советов" Максима Глушенкова, высказался о том, что его сына сватают в "Зенит".

"Пока рано об этом говорить, пускай в "Крыльях" стабильно заиграет - следующие пять туров на таком же уровне. Сейчас график серьёзный пойдёт: матчи на третий, на четвёртый день. Как он выдержит этот ритм, как пройдёт пять игр - после этого будет ясно, что и как. Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со "Спартаком". Может, кто-то ещё интерес проявит", - сказал Глушенков-старший.

За "Крылья" хавбек выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит московскому "Спартаку".

В составе самарской команды 20-летний Глушенков забил 2 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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