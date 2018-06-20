Отец Головина: "Александр уже начал изучать английский"

Отец полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина рассказал журналистам, что его сын приступил к изучению английского языка.

По данным СМИ, после Чемпионата Мира-2018 футболист переедет в один из европейских чемпионатов.

"Александр не хочет читать новости, поскольку он сосредоточен на сборной России и на Чемпионате Мира. Я уверен, что мой сын сможет играть на новом уровне. Это будет сложно даже с новым языком, но он уже начал изучать английский", - сказал он.

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