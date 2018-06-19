Отец Головина прокомментировал возможный переход сына в "Ювентус"

Отец полузащитника московского ЦСКА Александра Головина Сергей прокомментировал возможный переход сына в туринский "Ювентус".

"Переход в "Ювентус"? Единственная трудность, с которой он может столкнуться - языковой барьер. Я думаю, он хорошо понимает универсальный язык футбола, но уже скоро он будет свободно говорить по-английски", - цитирует Сергея Головина Комсомольская правда.

Напомним, Алейников прокомментировал шансы Головина заиграть в Европе. | soccernews.ru