Отец Головина прокомментировал возможный переход сына в "Ювентус"

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Отец Головина прокомментировал возможный переход сына в "Ювентус"Отец полузащитника московского ЦСКА Александра Головина Сергей прокомментировал возможный переход сына в туринский "Ювентус".

"Переход в "Ювентус"? Единственная трудность, с которой он может столкнуться - языковой барьер. Я думаю, он хорошо понимает универсальный язык футбола, но уже скоро он будет свободно говорить по-английски", - цитирует Сергея Головина Комсомольская правда.

Напомним, Алейников прокомментировал шансы Головина заиграть в Европе. | soccernews.ru

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