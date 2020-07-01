Отец Гризманна раскритиковал главного тренера "Барселоны" Сетьена
Ален Гризманн, отец французского нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, подверг критике главного тренера каталонского клуба Кике Сетьена, который ранее заявил, что не собирается извиняться перед футболистом за малое количество игрового времени.
"Вы являетесь пассажиром. А для того, чтобы управлять грузовиком, нужно иметь от него ключи", - написал Гризманн-старший в своем Instagram, но через некоторое время удалил сообщение.
Напомним, что в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (2:2) Гризманн вышел на поле на 90-й минуте. В трех из четырех последних матчей он выходил на замену.
В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14