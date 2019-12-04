Отец Гвардиолы не исключает возможности возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"
Отец Хосепа Гвардиолы Валенти сказал, что не исключает возможности того, что его сын в будущем может вернуться в "Барселону". Об этом сообщает Marca.
Напомним, 48-летний специалист возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 годы, выиграв с командой две Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и два Кубка страны.
"Он может вернуться в "Барселону", но только как тренер. Он всегда самостоятельно принимает решения. Я ему не даю советов", - сказал Валенти.
На данный момент специалист работает в "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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